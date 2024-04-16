В Казани ищут нового оператора проблемного 37-го автобусного маршрута

Фото: Динар Фатыхов

В Казани ищут нового оператора на проблемный 37-й автобусный маршрут. Об этом узнало «Реальное время». Автобусный маршрут №37 — один из крупнейших в Казани. Его протяженность составляет более 61 км — 32,1 км в прямом и 29 км в обратном направлении. Курсирует транспорт от остановки «жилой массив Сухая Река» до «жилого массива Ферма-2».

Напомним, что с 1 марта в Казани ввели новый сокращенный маршрут №37а: от остановки «КДК им. Ленина» до «жилого массива Сухая Река». Тогда на основном 37-м маршруте ходили лишь 2 автобуса вместо положенных 18 — парку не хватало водителей. Однако и эта мера не помогла — жители Казани то и дело оставались недовольны нововведениями.

— Раньше автобус приходил за 10—15 минут, а теперь людям приходится ждать по часу и больше. Сейчас на маршруте всего два автобуса, которые ездят только до «Соцгорода», а дальше людям приходится пересаживаться, — отметили пассажиры маршрута.

О том, с какими проблемами столкнулись пассажиры данного автобуса, — в материале «Реального времени».

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Олег Исаков