В центре Казани обнаружили часть бывшей церкви Вознесения Господня

В центре Казани обнаружили часть бывшей церкви Вознесения Господня. Объект был найден специалистами Казанских тепловых сетей. Во время ремонта рабочие увидели подземные помещения с элементами старой кладки. Находку обнаружили на пересечении улиц Кави Наджми и Островского.

Находка может оказаться сохранившейся частью бывшей церкви Вознесения Господня. В настоящее время на месте работают археологи. Церковь построена и освящена в 1676 году.

Ранее в Казани на стройплощадке нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала рабочие обнаружили человеческие кости.

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Разиль Самигуллин