Бывшего замначальника управления ЗАГС Татарстана будет искать Интерпол

С подачи СК заочно арестован бывший замначальника управления ЗАГС Татарстана Ренат Ахметзянов, покинувший территорию РФ 1 марта текущего года. Ему заочно предъявлено обвинение в зарплатной афере с ущербом не менее 4,5 млн рублей в сговоре с иными сотрудниками ЗАГС.

Накануне ходатайство следствия о заочном аресте Ахметзянова удовлетворил Набережночелнинский горсуд. На заседании было объявлено — что через три недели после бегства чиновника объявили в федеральный розыск и обвинили в мошенническом хищении указанной выше суммы и превышении должностных полномочий, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.

Заочный арест — начало процедуры международного розыска фигуранта. Суд санкционировал заключение Ахметзянова под стражу сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ.

Шарафутдинова на мере пресечения. Фото предоставлено пресс-службой Набережночелнинского суда. предоставлено пресс-службой Набережночелнинского суда

Пост в ЗАГСе обвиняемый покинул в январе текущего года, страну — за 4 дня до возбуждения уголовного дела.

Напомним, с 20 марта текущего года глава Татарстана отправил в отставку и начальника управления ЗАГС Гульшат Нигматуллину. Это произошло на фоне задержания 61-летней завсектором ресурсного обеспечения и госзакупок управления ЗАГС Ландыш Шарафутдиновой.

По версии силовиков, Шарафутдинова и неустановленные сотрудники управления сначала перечислили вышеназванную сумму в качестве стимулирующих надбавок сотрудникам районных подразделений, а потом собрали их назад наличными. Именно по этому делу ранее статус фигурантов получили начальники районных подразделений ЗАГС, а теперь заочно привлечен и бывший замначальника управления.

