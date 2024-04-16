Роскомнадзор рассматривает предложение о блокировке TikTok

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору заблокировать TikTok в России, сообщает RT. Обращение уже поступило в ведомство, и теперь Роскомнадзор должен принять решение о дальнейшей судьбе приложения до 8 мая.

В своем обращении АППСИМ призвала Роскомнадзор проверить TikTok на предмет исполнения закона «О персональных данных». Кроме того, эксперты ассоциации отметили, что в приложении нет признаков исполнения закона о рекомендательных алгоритмах.

Также в АППСИМ подчеркнули, что TikTok в России функционирует, но пользователям доступны только видеоролики двухлетней давности.

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Олег Исаков