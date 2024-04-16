Неработающий светофор стал причиной пробки на перекрестке Кремлевской и Астрономической в Казани
В центре Казани на перекрестке улицы Кремлевской и Астрономической не работает светофор. В связи с этой поломкой на проезжей части образовался затор.
На месте фиксируются пробка 9 баллов. Движение затруднено по всей длине улиц Лобачевского, Театральной.
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