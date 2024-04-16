Казанский ИП взыскал с городского исполкома 57 тысяч рублей за открытый люк на дороге

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана рассмотрел иск казанского ИП Дамира Исхакова к городскому исполкому. Причиной разбирательств стало ДТП — наезд на открытый люк напротив дома №7 на улице Дорожной в столице республики.

Как следует из материалов дела, ДТП произошло еще в августе 2022 года. Владелец автомобиля Фалесов двигался на своем автомобиле Lada Largus и попал в открытый люк. «При этом предупреждающих знаков и ограждений на данном участке дороги установлено не было», — указано в материалах дела.

Сотрудники ГИБДД установили, что авария произошла по независящим от действия водителя причинам. Автомобиль при этом получил повреждения. После этого владелец транспортного средства уступил право требования возмещения ущерба и убытков истцу — индивидуальному предпринимателю Дамиру Исхакову. Согласно ОКВЭД, основной вид деятельности ИП — деятельность в области фотографии.

Далее истец обратился за независимой технической экспертизой автомобиля, о чем уведомил исполком Казани. По результатам осмотра эксперты ООО «ЦНО Эксперт» оценили стоимости ремонта машины в 51 200 рублей. Сама экспертиза обошлась в 5 600 рублей. Дополнительно пришлось потратить 1 625 рублей на услуги автосервиса.

Истец направил в адрес казанского исполкома претензию с требованием компенсировать стоимость ремонта и понесенные расходы. Городская администрация оставила ее без исполнения, что и послужило поводом обратиться в арбитраж. В ходе разбирательств исполком не предоставил достаточных доказательств, подтверждающих надлежащее содержание дороги, на которой произошло ДТП.

Не усмотрел суд и факта нарушения правил дорожного движения со стороны водителя. Это подтверждается и отказом в возбуждении административного дела со стороны ГИБДД. Не оспорил исполком Казани и достоверность экспертизы стоимости ремонта автомобиля.

В итоге Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск. В пользу истца с исполкома Казани взыскали 51 200 рублей за ремонт автомобиля, 5 600 — за экспертизу и 1 625 рублей — за услуги автосервиса.

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Артем Гафаров