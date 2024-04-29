Чернышенко: «Около 2 тысяч спортивных мероприятий пройдет в России в летние месяцы»

— С июня по август пройдет не менее 2 тыс. спортивных мероприятий, из которых 67 — международные. Самыми яркими соревнованиями этого лета станут, несомненно, Игры БРИКС, которые пройдут в Казани. Более 4,5 тыс. спортсменов в течение 14 дней будут бороться за звание лучших в своем виде спорта. Состоятся также VIII Международные спортивные игры «Дети Азии». Они уже стали традиционными и регулярно собирают большое количество юных спортсменов — в этом году ожидается не менее 3 тыс. участников. Ралли «Шелковый путь» пройдет от Томска до Улан-Батора — всего участники преодолеют 5,5 тыс. км, — рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко подчеркнул, что все желающие, включая детей, взрослых, профессионалов и любителей спорта, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, получат возможность участвовать в соревнованиях. Минспорта ежегодно внедряет новые форматы и комплексные мероприятия для удобства всех граждан.

— Важно в текущей ситуации оказывать поддержку профессиональным спортсменам. Победители чемпионатов России по олимпийским видам спорта получат премиальные выплаты. Всего же за лето пройдет более 300 соревнований в рамках чемпионатов России и более 270 — в рамках кубков России, — подчеркнул глава Минспорта России Олег Матыцин.



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Рената Валеева