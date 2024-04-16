В «Библионочи-2024» будут участвовать более 6 тысяч учреждений

Фото: Динар Фатыхов

В XIII Всероссийской акции «Библионочь», запланированной на 20 апреля 2024 года, будут участвовать более 6 тысяч учреждений по всей России, объявил генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) и куратор мероприятия Вадим Дуда. Он отметил, что в программу акции войдут презентации редких изданий, чтения диафильмов, театральные постановки и концерты.

«В этом году мы считаем, что будет больше 6 тысяч учреждений — уже более 6 тысяч зарегистрированы. В 2023 году к акции присоединились все 89 субъектов страны, в том числе новые регионы. В режиме реального времени было проведено более 4 тысяч событий», — отметил Вадим Дуда.

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Екатерина Петрова