В Татарстане отсидевшего за педофилию 8 лет задержали по новому делу

Фото: Динар Фатыхов

В сексуальном насилии в отношении двух 10-летних мальчишек подозревают 53-летнего жителя Альметьевска. Ранее он уже был судим за 12 эпизодов развращения несовершеннолетних, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



На данный момент в деле предполагаемого секс-рецидивиста два эпизода, однако силовики не исключают — потерпевших детей может быть больше. Дело расследуется по фактам совершения насильственных действий сексуального характера. По версии СК, занимался этим подозреваемый у себя дома, куда заманивал детей под разными предлогами.

Подозреваемый задержан вчера, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. По приговору 2012 года он уже отсидел 8 лет в СИЗО и колонии строгого режима.