«Просвещение» передаст часть прав на интеллектуальную собственность

Фото: Максим Платонов

Руководство группы компаний «Просвещение» решило передать права на использование определенных объектов интеллектуальной собственности, сообщили в компании. Этот шаг принят в рамках государственной программы создания новой учебной литературы. Представители компании не раскрыли конкретные детали относительно объектов интеллектуальной собственности и их получателей.

Группа «Просвещение» — один из крупнейших участников рынка учебной литературы в России. По последним оценкам, в 2018 году она контролировала 42% рынка, в то время как корпорация «Российский учебник» занимала 30%. Остальные доли рынка распределились между меньшими игроками. В 2020 году «Просвещение» было включено Федеральной антимонопольной службой в реестр доминирующих субъектов на рынке. Данные о финансовых показателях группы после 2020 года не публиковались.

Ранее мы писали, что 10 апреля 2024 года ФАС России начала расследование нарушений антимонопольного законодательства со стороны издательства «Просвещение». Служба утверждает, что компания установила монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. Представители «Просвещения» заверили, что предоставят все необходимые данные, которые доказывают законность их действий.

Эксперты рассказали изданию «Ведомости», что решение о передаче прав на часть интеллектуальной собственности может быть обусловлено расследованием ФАС. Передача прав может снизить долю «Просвещения» на рынке и избежать обвинений в монополии. По мнению наблюдателей, эти действия связаны с усилением государственного контроля над учебным контентом.

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Екатерина Петрова