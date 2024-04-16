Неудачное время для чаепития: пилот «Аэрофлота» пролил чай и сжег панель приборов во время рейса

Фото: Максим Платонов

Второй пилот на рейсе из Сочи в Москву 12 апреля сжег блок системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

Перед началом снижения для захода на посадку в Шереметьево, при попадании самолета в условия умеренной болтанки, второй пилот случайно пролил чай на пульт ATC/TCAS (на фото выделен красным цветом). В результате чего пульт отказал, а в кабине появился запах гари. После выключения пульта запах пропал, задымления при этом не было.

После замены пульта ATC/TCAS борт допустили к дальнейшей эксплуатации, в небо он вернулся уже на следующий день. предоставлено telegram-канал "Авиаторщина"

Экипаж доложил о сгоревшем блоке TCAS и запахе диспетчеру, который подтвердил отсутствие информации о высоте полета. Пилоты запросили у него приоритетный заход на посадку. В Шереметьево был объявлен сигнал тревоги с синим кодом. Дальнейший заход и посадку экипаж выполнил благополучно в штатном режиме.



Дело будет расследовать комиссия Росавиации.

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Рената Валеева