Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа в Чечне

16-летний Адам Кадыров, сын руководителя Чечни Рамзана Кадырова, назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе.

Это решение было принято по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова и официально объявлено главой Чечни Рамзаном Кадыровым через его telegram-канал.

Адам уже занимает должность начальника службы безопасности главы Чеченской Республики с ноября 2023 года и также управляет батальонами в составе Минобороны РФ и Росгвардии.



Ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова за вручение ордена «Дуслык» сыну. По его словам, Рустам Минниханов высоко оценил достигнутые Чечней успехи в социально-экономическом направлении. Орден «Дуслык» — это вторая по значимости государственная награда Татарстана.

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Рената Валеева