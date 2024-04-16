В Татарстане восстанавливают лес, вырубленный для строительства трассы М-7

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начали восстанавливать лес, который пришлось вырубить для строительства скоростной трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Работы стартовали в 2023 году, а полностью их планируют завершить весной и осенью 2024 года. Об этом сообщают «Челны-Биз».

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров рассказал, что общая площадь компенсационной посадки составит более 260 га. Территории определены и согласованы с муниципалитетами, включены в реестр Рослесхоза.

Скоростная трасса М-7 будет включать 81 км четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Завершение строительства обхода Нижнекамска и Челнов запланировано на конец 2024 года.

Кроме Татарстана, к восстановлению леса подготовилась и Кировская область — там вырастили более 35 млн саженцев хвойных деревьев, о чем рассказал istochnik.online. Там, в рамках национального проекта «Экология», реализуется программа по лесовосстановлению. В рамках этой программы в регионе функционируют 24 питомника, в которых выращиваются сеянцы сосны и ели.

Также напомним, что в 2024 году с 15 апреля в Татарстане планируется начать высадку деревьев на площади в 1,4 тысячи га. Помимо этого предполагается провести лесовосстановление и лесоразведение на площади в 2,5 тысячи га.



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Олег Исаков