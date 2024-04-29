У озера в Куюках Пестречинского района начались земельные работы

Фото: Реальное время

В Куюках рядом с церковью в настоящее время проводится облагораживание озера. Начальный этап работ включает в себя вырубку деревьев, а также проведение земельных работ. Об этом «Реальному времени» сообщил читатель.

— Очистка и вырубка деревьев произведена в рамках ремонта дороги и гидротехнического сооружения, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Пестречинского муниципального района.

Вид на берег сейчас. Реальное время / realnoevremya.ru

Скандал с ограждением озера

Ранее, береговая зона Куюков становилась предметом скандала. Возмущение населения вызвало то, что владелец участка на береговой линии местного водоема перекрыл подходы к пруду. Собственник установил на набережной забор, повесил табличку с предупреждением, что это частная собственность — вход запрещен. И начал земляные работы у самой кромки воды.

— На берегу речки, перед запрудой кто-то выкупил землю, закрыл забором выход к воде и собирается, по слухам, развернуть строительство развлекательного комплекса с баней и платной рыбалкой, — сообщил тогда «Реальному времени» житель Куюков. — К делу подошли основательно, даже земснарядом дно почистили. При этом работы ведутся в водоохранной зоне — какое они на это право имеют?

Как объяснял нашему изданию сам собственник участка, установивший забор у воды, он задумал благоустроить прибрежную зону:

— Там было здание, работало кафе, но потом вода начала подниматься, и здание сгнило, — изложил нашему изданию свою версию происходящего владелец земельного участка Керакос Гилоян. — Я хочу провести реконструкцию.

Однако экологи направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Водного кодекса РФ в части ограничения свободного доступа к водному объекту.

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Рената Валеева