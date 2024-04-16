Госдума внесла поправки в законопроект о запрете изменения границ городских лесов

Фото: Максим Платонов

В Госдуме внесены изменения в статью 116 Лесного кодекса Российской Федерации, касающиеся установления запрета на изменение границ земель, где находятся городские леса, до внесения данных о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Проект закона разработан с целью предотвращения неблагоприятных видов деятельности в городских лесах и уменьшения их площади за счет изменения границ земель до официальной постановки на кадастровый учет и внесения информации об их границах в реестр недвижимости.

Согласно Лесному кодексу РФ, городские леса являются защитными лесами, и для них установлен ряд запретов, включая использование опасных химикатов и строительство. Изменение границ земель с городскими лесами, приводящее к уменьшению их площади, теперь будет запрещено до внесения данных о них в реестр недвижимости.

Предложено, что законопроект вступит в силу с момента его публикации для немедленного предотвращения нарушений. Принятие этого закона поможет сохранить полезные функции городских лесов, защитить их от разрушительных действий до официального учета и защитить конституционное право на благоприятную окружающую среду.

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Анастасия Фартыгина