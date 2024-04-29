Из школьной программы по литературе убрали книги о сталинских репрессиях

Новым приказом Министерства просвещения РФ из школьной программы для 10—11-х классов убрали книги, раскрывающие тему сталинских репрессий и критикующие политику Советского Союза. Среди убранных книг оказались роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, повесть «Дом на набережной» Юрия Трифонова и сборник «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Также были исключены произведения, высмеивающие советские идеалы, такие как роман «Омон Ра» Виктора Пелевина и стихи Дмитрия Пригова.

Однако в программе остались произведения Александра Солженицына, который писал о лагерях и репрессиях: «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ».

Ранее мы писали, что из школьной программы дополнительного чтения пропал роман Джорджа Оруэлла «1984».

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Екатерина Петрова