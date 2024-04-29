Спрос и объем производства красной икры вырос, а цена упала

Эксперты, цитируемые РИА «Новости», сообщили о росте спроса и объемов продаж красной икры в России, при этом отметив снижение цен на этот продукт.

Они предположили, что цены будут продолжать падать, поскольку необходимо реализовать товар до появления новых уловов. Кроме того, доля «серой» икры на рынке также снижается, что способствует введению обязательной маркировки красной и черной икры с 1 мая.

Напомним, потребление курицы и говядины среди россиян снизилось в апреле на 23 и 34%. В то же время спрос на индейку и свинину увеличился.



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Рената Валеева