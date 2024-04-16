Писательница Зоя Богуславская получила орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила писательнице и вдове поэта Андрея Вознесенского Зое Богуславской орден «За заслуги в культуре и искусстве».

«Для меня большая честь вручить Зое Борисовне высокую государственную награду — орден «За заслуги в культуре и искусстве». Искренняя благодарность вам за ваш невероятный путь, творчество, проекты и за Центр Вознесенского, который наполнен людьми разного возраста», — сказала Ольга Любимова на вручении.

Сегодня, 16 апреля, Зое Богуславской исполнилось сто лет. Известной она стала в 1960-х годах статьями о театре и кино, а также благодаря монографиям о Леониде Леонове и Вере Пановой. В конце 1990-х Богуславская выпускает двухтомник «Зазеркалье», куда входят ее основные произведения. Также она автор известного цикла эссе «Невымышленные рассказы» о встречах с разными деятелями российской, европейской и американской культуры.

Вместе с сыном Леонидом Богуславским была инициатором создания в Москве Центра Вознесенского.

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Екатерина Петрова