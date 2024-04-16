Глава ЦИК вручила Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Сегодня состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. На этой встрече глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации.

Элла Памфилова выразила благодарность президенту за поддержку и отметила, что выборы стали беспрецедентными. Она подчеркнула, что российский народ продемонстрировал мудрость и консолидированность, понимая важность этого этапа для страны.

— Самое главное — то, насколько мудрым оказался наш народ. Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию, — отметила Элла Памфилова.

Памфилова также отметила негативное вмешательство недоброжелателей в процесс выборов, включая формы террора. Она подчеркнула, что. несмотря на все трудности, система выборов в России остается прозрачной и открытой, что делает сложнее манипулировать результатами. взято с сайта kremlin.ru

— Такими выборы и получились, несмотря на невероятные, я бы даже сказала, истеричные происки наших недоброжелателей. В этот раз было настолько неприличное вмешательство в процесс. Но мы уже привыкли всегда, на протяжении долгого времени, мы привыкли к стандартным видам вмешательства, я даже об этом говорить не хочу. Но наряду с этим вдруг настолько уродливые формы стали применяться, то есть они пустились во все тяжкие, — поделилась Памфилова.



В ответ Владимир Путин выразил признательность Элле Памфиловой и всем членам ЦИК за проведение честных и прозрачных выборов. Президент подчеркнул важность стабильности и консолидации общества для развития страны. Встреча завершилась пожеланием успехов в дальнейшей работе по укреплению демократических институтов в России.

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Анастасия Фартыгина