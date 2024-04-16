Сборная Татарстана стала чемпионом России по плаванию в смешанной комбинированной эстафете

Сборная Татарстана стала чемпионом России по плаванию в смешанной комбинированной эстафете. В Казани в рамках второго дня чемпионата России по плаванию сборная Татарстана стала чемпионом России по плаванию.

Николай Зуев совместно с Андреем Минаковым, Ириной Злобиной и Ралиной Гилязовой одержали победу в смешанной комбинированной эстафете 4х100м. Результат чемпионов — 3:48.06 секунды.

Ранее сборная Татарстана по хип-хопу стала бронзовым призером фестиваля «Я выбираю спорт!». В рамках Московского фестиваля состоялись заключительные батлы по хип-хопу. В соревнованиях приняли участие более 20 команд со всей России.

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Разиль Самигуллин