Приволжский федеральный округ стал третьим в России по полезности депутатов Госдумы
«Депутат.клуб» опубликовал 21-й интегральный рейтинг качества работы депутатов Госдумы. Депутаты Госдумы от Татарстана Максим Топилин (59-е место), Олег Морозов (62-е место), Айдар Метшин (70-е место), Елена Ямпольская (76-е место) вошли в топ-100 рейтинга полезности депутатов нижней палаты парламента.
Коэффициенты полезности составили: Топилин — 38,21, Морозов — 37,97, Метшин — 37,32, Ямпольская — 36,24.
Исследование для составления рейтинга проводилось с января по апрель 2024 года. КПД вычисляется на основании четырех базовых параметров:
- Первый — это народный рейтинг. Составляется на основании народного голосования на сайте «Депутат.клуб».
- Второй — рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие.
- Третий — медиа-рейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Умение качественно организовать работу со СМИ, пабликами в соцсетях и ведущими блогерами крайне важны для депутата. Учитываются только позитивные и нейтральные публикации.
- Четвертый — экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами — политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти.
Во главе рейтинга находится кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков, у которого коэффициент полезности составил 56,18. На второй строчке расположился председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн с показателем 56, а на третьем месте идет кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов с результатом 55,71. Председатель Госдумы не участвует в рейтинге.
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