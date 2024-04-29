Казанский огнеборец посвятил восхождение на Эверест 375-летию пожарной охраны России

Недавно на самой высокой горной вершине мира были развернуты флаги МЧС России и Республики Татарстан. Эти флаги доставил на высоту 6 165 метров начальник 16-й пожарно-спасательной части МЧС России из Казани, Максим Демагин.

— Я готовился к этому восхождению в течение пяти месяцев. Нам потребовалось 14 дней, чтобы добраться до базового лагеря на высоте 5 364 метра. Погодные условия были хорошие, хотя пару дней шел снег. Основные трудности представляли собой высота, нехватка кислорода и долгие переходы. Наша группа смогла достичь вершины Айленд Пик, которая находится на высоте 6 165 метров. Флаг МЧС России с подписями всех участников мы оставили там, — вспоминает Максим Демагин.

Этот пожарный из Казани увлекается лыжами и велоспортом, имеет взрослые разряды по спортивному ориентированию и туризму. Его первым личным достижением стало восхождение на одну из гор Тянь-Шана на высоте 3 500 метров, а в 2020 году он покорил Эльбрус. Поход на Эверест он посвятил 375-летию пожарной охраны России.

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Рената Валеева