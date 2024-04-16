В этом году в Татарстане высадят деревья на площади 1,4 тысячи га

Фото: Максим Платонов

В 2024 году с 15 апреля в Татарстане планируется начать высадку деревьев на площади в 1,4 тысячи га. Помимо этого предполагается провести лесовосстановление и лесоразведение на площади в 2,5 тысячи га. Об этом на брифинге в Доме правительства Татарстана сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

Он добавил, что специалисты лесной отрасли заложили на стратификацию 700 кг семян и 2 млн штук посадочного материала. На территории площадью 1,4 тысячи га запланирована посадка лесных культур, а также мероприятия по естественному лесовосстановлению на территории в 1 тысячу га. Равиль Кузюров резюмировал, что комбинированное лесовосстановление будет проведено на территории в 4 га, лесоразведение — на территории в 104 га.

Спикер напомнил, что основным целевым индикатором регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» является отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений и ущербу от лесных пожаров.

— Этот год — завершающий для регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». Плановое значение индикатора «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» должно составить 100%. Задача, поставленная Федеральным агентством лесного хозяйства на этот год, будет выполнена. На протяжении последних лет мы перевыполняли данный показатель. В 2021 году он составил 158%, в 2022-м — 154% и 2023-м — 163,5%, — пояснил Равиль Кузюров.

Напомним, в лесах Татарстана открыли пожароопасный сезон, о чем сообщило Министерство лесного хозяйства республики. По всей республике особый пожароопасный режим начинается с 22 апреля — продлится он до 15 мая.

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Разиль Самигуллин