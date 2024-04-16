Директор магазина, руководитель взрывных работ: какие вакансии предлагают для среднего класса в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Что сейчас происходит на рынке труда в сегменте специалистов среднего класса? «Реальное время» обратилось к известным агрегаторам вакансий для подготовки обзора востребованности менеджеров и директоров/управляющих. На hh.ru размещены следующие вакансии:

Сеть продуктовых магазинов «Чижик» от Х5 GROUP («Пятерочка», «Перекресток») ищет территориального менеджера / руководителя группы магазинов с опытом работы от 1 года. Зарплата не уточняется.

ПАО «Татнефть» находится в поисках руководителя проекта открытия гостиничного комплекса. Специалисту необходимо будет запустить проект на этапах pre-opening, soft-opening, grand-opening, набрать и обучить персонал, сформировать команду гостиничного комплекса. Специалисту с опытом работы от 1—3 лет будут платить от 180 000 рублей до вычета налогов.

Менеджер по продажам и развитию (директор филиала) необходим ООО «Олимп» — дистрибьютору свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Опытному специалисту будут платить от 85 до 150 тысяч рублей.

Еще одному поставщику аккумуляторных батарей ООО «Вектор-Баттери» необходим менеджер по продаже электротехнического оборудования (руководитель филиала). Обещают платить от 120 000 рублей при условии оклада +1 процент с продаж.

На текущий момент в поисках менеджера проекта и филиал компания «БРИЗ — Климатические системы». Требуемый опыт работы кандидата: 3—6 лет. Оплата составит от 150 000 рублей.

ООО «Пункт Е» — сеть электрозаправочных станций в поисках руководителя по развитию региона — менеджера по привлечению партнеров. Специалисту по поиску клиентов и партнеров для реализации решений по зарядной инфраструктуре с опытом от одного года будут платить от 120 до 170 тысяч рублей.

Сайт SuperJob предлагает большое количество вакансий для менеджеров по продажам и других:

Менеджера ищет НПО «ДИОДИС» — производитель систем освещения, они предлагают от 80 000 рублей.

Индивидуальный предприниматель Зарипов Р.З. ищет менеджера по продаже таких услуг, как металлообработка и алюминиевое литье, специалисту будут платить от 60 000 рублей.

Такого специалиста ищет ООО «Атлант», продающее витрины, прилавки, мебель для магазинов, металлические стеллажи, торговые системы и т.д., платить будут от 120 000 рублей.

Эту же зарплату предлагают менеджеру ООО «КомАвто», который будет продавать запчасти для американских, европейских тягачей и китайских самосвалов.

Менеджеру по продажам и закупкам ЖБИ в ПО «КЖБК» предлагают 120 000 рублей. Работа является удаленной и возможна для людей с ОВЗ.

Комбинат железобетонных изделий, работает на рынке с 2004 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Менеджеру с трехлетним и более опытом в ГК «СОЮЗСНАБ» обещают платить от 100 000 рублей.

Компания «Каркас Поволжья» ищет менеджера, который будет привлекать клиентов на индивидуальное строительство кирпичных и каркасных домов.

Руководителя по взрывным работам ищет ЦГРС «Освобождение», которая занимается инженерно-технического проектированием. Оплата указана до 250 000 рублей.

Также ищут руководителя отдела продаж в организацию «БИНОРИКС». Будущий работник с зарплатой от 100 000 рублей должен управлять, обучать, заниматься коучингом и контролем производительности операторов кол-центра.

HR-менеджеру в компании «Глазклиник» будут платить от 80 до 100 тысяч рублей.

Подборка вакансий также размещена на сайте «Работа.ру»:

ООО «ИТИЛЬРЕЧФЛОТ» предлагает вакансию помощника руководителя с зарплатой от 40 до 55 тысяч рублей. Компания занимается добычей, перевозкой грузовым флотом, хранением и реализацией нерудных строительных материалов (песок, гравий, щебень).

Специалиста по поиску и привлечению новых клиентов на торговый эквайринг и платежные сервисы ищет Сбер. Будущий менеджер по продажам продуктов канала с опытом от года может претендовать на зарплату более 65 000 рублей.

Компания «Диалог Авто» предлагает должность руководителя сервисного центра с зарплатой от 180 000 рублей. Ищут двух специалистов в двух городах — Набережных Челнах и Альметьевске. Опыт на аналогичной должности обязателен.

Руководителя подразделения ищет ООО «ФАБРИКА ВИЛАН». Оплата складывается из оклада 45 000 и процентов от выполнения плана продаж отдела. Компания не установила максимум по зарплате, заявляя, что она «без потолка».

ООО «Драйв Клик Банк» предлагает вакансию старшего кредитного эксперта в автосалон по улице Азата Аббасова и Чуйкова. Оплата также складывается из оклада и бонусов, от 60 000 рублей.

Менеджера по клиентскому сервису ищет банк «Точка» — ИТ-компания, создавшая онлайн-банк и больше 60 сервисов для предпринимателей и предприятий. За полный рабочий день будут платить от 60 до 80 тысяч рублей. Примечательно, что работа подходит для студентов.

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Рената Валеева