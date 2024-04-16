В международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» планируется участие более 16 тысяч человек

В международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» планируется участие более 16 тысяч человек, также было отправлено 6,3 тысячи приглашений. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что свое участие подтвердили 54 страны, добавив, что форум вызывает огромный интерес у зарубежных партнеров. Рустам Минниханов напомнил, что во время форума пройдут 125 сессий по актуальным темам, а именно по инвестициям, исламским финансам, культуре, спорту, науке, туризму, международной политике и другим.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что мусульманские страны — надежные партнеры. Также он добавил, что товарооборот России со странами исламского мира увеличился на 37% и составляет $156 млрд. Напомним, XV форум взаимодействия Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества состоится 14—19 мая 2023 года.

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Разиль Самигуллин