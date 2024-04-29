Российский фармрынок увеличил объем лекарственных препаратов в первом квартале 2024 года до 1,4 млрд упаковок

Фото: Татьяна Демина

В первом квартале 2024 года суммарный объем лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке увеличился на 2,4% и достиг 1,4 миллиарда упаковок. Согласно статистике, в прошлом году было поставлено 5,88 миллиарда упаковок лекарственных средств, что на 5,95 миллиарда больше, чем в 2022 году. Несмотря на снижение объема поставок, ассортимент лекарственных препаратов продолжает расширяться.

В 2023 году на рынке было представлено более 15 тысяч SKU (единицы хранения товара) лекарственных препаратов, что на 548 больше, чем в предыдущем году. Количество торговых марок и международных непатентованных наименований также увеличилось. В прошлом году было зарегистрировано 4,7 тысячи торговых марок, что на 100 больше, чем в 2022 году. Также отмечается рост числа МНН — на 28 штук по сравнению с предыдущим годом.

Некоторые из МНН, ранее не представленные на российском рынке, включают пелубипрофен (ТМ «Пелубио») и полмакоксиб (ТМ «Полмаксиб») от компании «ФармАртис», а также ризатриптан от компании «Новамедика». Продолжается развитие новых комбинаций действующих веществ в лекарствах, например, антиконгестанта «Риномарис Адванс» от «Ядрана».

В первом квартале 2024 года ассортимент лекарственных препаратов продолжил расширяться, достигнув 9,5 тысяч SKU, что на 286 позиций больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество торговых марок также увеличилось на 116 штук. Общее развитие ассортимента лекарственных препаратов за последние годы в основном обусловлено деятельностью отечественных компаний, количество товарных позиций которых значительно превышает число иностранных производителей.

Рената Валеева