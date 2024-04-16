Татарстан уступил Башкирии по количеству семей, улучшивших жилищные условия в 2024 году

Фото: Максим Платонов

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в Татарстане 24 тысячи семей улучшили свои жилищно-бытовые условия за первые 3 месяца 2024 года. В 2023 году всего улучшили жилье 119 500 семей, узнало «Реальное время».



По сравнению, Башкирия за 3 месяца обеспечила жильем 25 тысяч семей, а за 2023 год — 135 000 тысяч. Третье место заняла Самарская область с 18 и 105 тысячами соответственно.

Напомним, в Татарстане продолжается активное строительство жилья. По состоянию на 13 апреля годовой план выполнен на 46%. Введено 1 млн 456 тыс. квадратных метров, о чем доложил на традиционном совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

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Рената Валеева