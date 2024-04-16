Цены на коммерческую недвижимость в Казани выросли до 20%

Союз оценщиков Татарстана выяснили, что в Казани по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего цены на коммерческую недвижимость выросли примерно на 15—20% в зависимости от района города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений республики.

Согласно данным за прошедшие 6 месяцев, в Казани фиксируется рост стоимости одного квадратного метра административно-офисных помещений в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах. В остальных районах столицы рост цен не был таким значительным. Самый большой рост цен наблюдается в Вахитовском районе, где максимальная стоимость недвижимости за 1 кв. метр увеличилась до 200 тысяч рублей. В Московском районе этот показатель достиг 180 тысяч рублей, а в Ново-Савиновском — 170 тысяч рублей.

Стоимость торговых помещений и помещений общественного питания:

Кировский район — до 160 тысяч рублей;

Ново-Савиновский район — до 240 тысяч рублей;

Советский район — до 200 тысяч рублей.

Рост стоимости производственно-складских помещений наблюдается в Московском районе — минимальная стоимость 1 кв. метра возросла с 11 до 25 тысячи рублей. В остальных районах стоимость осталась прежней.

Среднерыночные цены на коммерческую недвижимость:

в крупных городах, таких как Набережные Челны и Нижнекамск, выросли на 10—15 тысяч рублей за 1 кв. метр;

в других городах республики рост составил 5—7 тыс. рублей за квадратный метр;

на территории других населенных пунктов Республики Татарстан среднерыночная стоимость коммерческой недвижимости существенно не изменилась.

Стоимость аренды одного квадратного метра в Казани в группе «офисные помещения» осталась на прежнем высоком уровне. Эксперты при этом отмечают дефицит качественной офисной недвижимости для целей аренды практически во всех районах города.

Ранее аналитики «Авито Недвижимость» изучили рынок продажи и аренды земельных участков в России по итогам I квартала 2024 года. Специалисты отметили, что спрос на покупку земли вырос на 10% по стране, при этом в Татарстане этот показатель составил 17%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин