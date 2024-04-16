Объем урожая зерна в России снизился до 132 млн тонн

Фото: Реальное время

По прогнозам Минсельхоза, объем сбора урожая зерновых в России в 2024 году может сократиться до 132 миллионов тонн по сравнению с 144,9 миллиона тонн в 2023 году, как указано в проекте Национального доклада о выполнении госпрограммы развития сельского хозяйства.

Прогнозируется, что производство масличных культур составит около 28 миллионов тонн против 29,9 миллиона тонн в предыдущем году, а сахарной свеклы — около 47 миллионов тонн по сравнению с 53,1 миллиона тонн.

Снижение объемов производства растениеводства в 2024 году по сопоставимым ценам ожидается примерно на 6,5% относительно 2023 года, а по сравнению с 2020 годом прогнозируется увеличение на 7,5%.

Минсельхоз оценивает рост производства в животноводстве в текущем году на уровне 2,2% и на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Например, производство скота и птицы для убоя в живом весе в хозяйствах всех категорий увеличится на 2,3% до 16,9 миллиона тонн. Производство свиней увеличится на 3,9%, до 6,3 миллиона тонн, птицы — на 2%, до 7,17 миллиона тонн, а крупного рогатого скота — на 0,2%, до 2,85 миллиона тонн.





Прогнозируется, что производство молока в хозяйствах всех категорий составит около 34,1 миллиона тонн, что на 0,9% выше уровня 2023 года, а производство яиц — около 47,2 миллиарда штук (на 1,2% больше).

По оценке Минсельхоза, объем производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году снизится на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и увеличится на 7% относительно 2020 года. Одной из причин снижения производства по сравнению с предыдущим годом названа высокая база данных за 2023 год.



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Анастасия Фартыгина