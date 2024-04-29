Популярность книги «Слово пацана» у казанцев выросла в 28 раз

Фото: Екатерина Петрова

Онлайн-платформа «Авито» проанализировала вкусы читателей в Казани и выяснила, что, несмотря на устойчивый интерес к романам Джоан Роулинг, начало 2024 года принесло снижение спроса на ее произведения. Вместе с тем книги, которые послужили основой для кинематографических экранизаций, пользуются все большей популярностью.

Экранизации стали одним из ключевых факторов, стимулирующих рост продаж литературы. Например, роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова за январь — март 2023 года приобретали на 23% чаще, чем в предыдущем году. «Дюна» Фрэнка Герберта также стала хитом продаж: перед выходом второй части блокбастера спрос на книгу увеличился вдвое. Экранизация романа Александры Яковлевой «Иные» в начале 2024 года тоже привела к увеличению спроса на книгу, которую на «Авито» приобретали на 91% чаще, чем годом ранее.

Книга российского журналиста Роберта Гараева «Слово пацана» в начале 2024 года продавалась почти в 28 раз чаще, чем годом ранее.

В то время как спрос на экранизированные книги увеличивается, лидерами продаж остаются произведения, ставшие уже классикой, такие как детективы Стивена Кинга и романы о Гарри Поттере. Однако за последний квартал интерес к произведениям о Гарри Поттере снизился на 19%, в то время как произведения Кинга приобрели дополнительную популярность, их продажи выросли на 17% относительно аналогичного периода 2023 года.

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Екатерина Петрова