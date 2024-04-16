Башкирия получит в 3,5 раза больше денег на профобучение работников ОПК, чем Татарстан

Фото: Максим Платонов

Правительство внесло изменения в приложение к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Изменения коснутся распределения субсидий бюджетам субъектов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Согласно документу, Татарстан получит 19 303 909 рублей на профессиональное обучение специалистов.

В текущем году такую субсидию выделят для 57 регионов. Таким образом, бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование смогут получить более 8,4 тыс. работников предприятий ОПК, а также граждан, которые ищут работу в этой сфере.

Обучение организуют в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федерального проекта «Содействие занятости». Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 471,8 млн рублей.

Самым спонсируемым регионом стала Башкирия (67,2 млн). Далее следуют Владимирская область (40,9 млн), Самарская область (25,6 млн), Удмуртия (23,1 млн), Татарстан и Саратовская область (17,5 млн).



Напомним, правительство России расширило список регионов — участников программы стимулирования занятости. Так, в их число вошла Камчатка. В 2024 году регион получит федеральное финансирование на осуществление целей данной программы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева