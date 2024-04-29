Западные банки уплатили в России в 2023 году €800 000 000

В 2023 году западные банки уплатили в России налогов на сумму €800 000 000! Это в четыре раза больше, чем до СВО. Об этом пишет telegram-канал «Суверенная экономика» со ссылкой на Financial Times.

Аналитики Financial Times провели анализ деятельности крупнейших банков, таких как RBI, UniСredit, Deutsche Bank, и пришли к выводу, что они все планировали сократить свое присутствие в России. Однако, несмотря на обещания, прибыль этих банков в 2023 году увеличилась в три раза по сравнению с 2021 годом.

Банки не спешат уходить из нашей страны, поскольку пока желание заработать побеждает страх санкций. В то же время очевидно, что Запад продолжит оказывать давление на них. Недавно ЕЦБ начал охоту на RBI и UniСredit, а Deutsche Bank Штаты оштрафовали на круглую сумму за «небезопасные банковские операции». Пока зарубежные кредитные организации хотя и платят налоги и активно зарабатывают в России, но с каждым днем им все сложнее — так что нам нужно быть готовыми к любому повороту событий.



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Рената Валеева