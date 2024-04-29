На территории Татарстана ночью и утром 30 апреля ожидаются заморозки

Ночью и утром 30 апреля на территории Республики Татарстан ожидаются заморозки до -1 ˚C. Особенно это касается восточных и южных районов региона.

Гидрометцентр Татарстана предупреждают о возможных негативных последствиях для сельского хозяйства и садоводства из-за низких температур на почве. Жителей республики просят принять меры предосторожности, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от заморозков.

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Рената Валеева