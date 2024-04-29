Россияне стали есть меньше курицы и говядины

Потребление курицы и говядины среди россиян снизилось в апреле на 23 и 34% соответственно, сообщает информационное агентство РИА «Новости», ссылаясь на данные «Контур.Маркета».

В то же время спрос на индейку и свинину увеличился. Аналитики объясняют это тем, что цены на мясо растут, и жители России предпочитают покупать виды мяса, цены на которые поднялись меньше всего.

Самым высоким стал рост цены на курицу (до 236 рублей за килограмм), за ней следуют говядина (522 рубля) и индейка (529 рублей). Свинина подорожала меньше всего, стоимость ее составляет 324 рубля.

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Рената Валеева