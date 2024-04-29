Водитель Toyota Camry насмерть сбил трех подростков

Вчера, 28 апреля, в Мензелинском районе произошло трагическое ДТП, в результате которого 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota, по предварительным данным, не справилась с управлением и совершила наезд на троих несовершеннолетних пешеходов. Дети скончались на месте происшествия. Обстоятельства этого случая в настоящее время выясняются.

— Около 20 часов, на автодороге между населенными пунктами Верхний Такермен и Подгорный Такермен произошло ДТП. Женщина 1987 за рулем автомобиля Toyota Camry совершила наезд на троих подростков, которые от полученных травм скончались до приезда медиков. По факту случившегося организована проверка, — сообщил и. о. прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин в telegram-канале прокуратуры Татарстана.

Напомним, за прошедшее воскресенье, 28 апреля, зафиксировано 111 случаев дорожно-транспортных происшествий в городе Казани, включая одно с пострадавшим — наезд на пешехода на дворовой территории.

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Рената Валеева