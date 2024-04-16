На озеленение Казани потратят 31 миллион рублей

Фото: Максим Платонов

МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» объявило о начале работ по цветочно-ландшафтному оформлению города в 2024 году. Объект закупки предполагает создание уникальных зеленых зон и цветочных композиций для улучшения общественных пространств столицы Татарстана.

Начальная цена контракта составляет более 31 миллиона рублей, а срок выполнения работ охватывает период с даты заключения контракта до конца 2024 года.

Работы направлены на преображение городской среды, повышение комфортности для жителей и привлечение туристов через креативные и экологические решения в области ландшафтного дизайна.

Цели и задачи

Требования к цветочной рассаде строго регламентированы: растения должны иметь сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения и другие необходимые документы для обеспечения здоровой и безопасной окружающей среды.

Устройство цветников и цветочных кашпо предполагает использование здоровой, хорошо окоренившейся рассады, соответствующей ГОСТам. Растения должны быть очищены от нежелательных элементов, а выращивание и транспортировка части рассады должны осуществляться в кассетах с соблюдением фитосанитарных требований.

Сданный заказчику объект должен находиться в стадии цветения и бутонизации не менее чем на 95% объема, с отсутствием следов нанесения ядохимикатов. Участие в тендере открывает возможности для компаний предложить инновационные и экологически устойчивые решения по цветочно-ландшафтному оформлению Казани, внедряя передовые методы и технологии для создания привлекательной и безопасной городской среды.

Масштабы

Согласно данным по тендеру, озеленению подвергнутся более 80 улиц в различных районах Казани.

Авиастроительный район — улица Копылова;

Вахитовский район — более 40 улиц: от Астрономической до Чернышевского;

Кировский район — улицы Бирюзовая, Болотникова, Горьковское шоссе, Кулахметова, Лейтенанта Красикова, Степана Халтурина, Лукницкого, Фрунзе;

Московский район — улицы Академика Королева, Восстания, Декабристов, проспект Ибрагимова;

Ново-Савиновский район — улицы Абсалямова, Короленко, Сибгата Хакима, Ф.Амирхана, Хусаина Ямашева, проспект Ибрагимова и Чистопольская;

Приволжский район — улицы Академика Парина, Дубравная, Ипподрома, Нурсултана Назарбаева, Оренбургский тракт, проспект Победы, улица Павлюхина, проспект Победы, улицы Р.Зорге, Техническая, 100-лет ТАССР, Х.Такташа;

Советский район — Аметьевская магистраль, проспекты Альберта Камалеева и Победы, улицы Академика Арбузова, Липатова, Мира, Н.Ершова, Родины, Сибирский тракт, Шуртыгина и улица 8 Марта.

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Анастасия Фартыгина