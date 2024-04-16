Сотни животных сгорели во время пожара в зоопарке Крыма

В Евпатории произошел пожар в контактном зоопарке. Сотни животных заживо сгорели во время пожара в зоопарке на улице Токарева в Евпатории. Огонь охватил 625 квадратных метров площади. Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено. Произошло обрушение конструкций.

В зоопарке содержалось больше 200 видов приматов, рептилий, земноводных, птиц и других животных. Там же работал приют для бездомных собак.

Из задымленного помещения пожарные спасли женщину, ее передали врачам. Кроме того, сотрудники МЧС России вывели двух медведей. С огнем боролись 20 человек и 6 единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства.

Специалисты отстояли от огня вольер медведей.

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Рената Валеева