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Региональный этап ярмарки трудоустройства посетили более 12 тысяч татарстанцев

13:05, 16.04.2024

Региональный этап ярмарки трудоустройства посетили более 12 тысяч татарстанцев. Мероприятия проходили на 46 площадках одновременно. Вакансии для работы были представлены 604 работодателями.

В рамках ярмарки также были организованы мастер-классы, презентации, интерактивные площадки, карьерные мастерские, профориентационные мероприятия и многое другое.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что в прошлом году в Татарстане в двух этапах Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие 32 тыс. граждан, из них 3,4 тыс. человек нашли подходящую работу. Всего в мероприятиях по всей республике приняли участие более 12 тыс. человек. Ранее татарстанские самозанятые заработали более 1 млн рублей на весенней ярмарке.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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