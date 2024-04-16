Региональный этап ярмарки трудоустройства посетили более 12 тысяч татарстанцев
Региональный этап ярмарки трудоустройства посетили более 12 тысяч татарстанцев. Мероприятия проходили на 46 площадках одновременно. Вакансии для работы были представлены 604 работодателями.
В рамках ярмарки также были организованы мастер-классы, презентации, интерактивные площадки, карьерные мастерские, профориентационные мероприятия и многое другое.
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что в прошлом году в Татарстане в двух этапах Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие 32 тыс. граждан, из них 3,4 тыс. человек нашли подходящую работу. Всего в мероприятиях по всей республике приняли участие более 12 тыс. человек. Ранее татарстанские самозанятые заработали более 1 млн рублей на весенней ярмарке.
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