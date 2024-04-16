Иннополис посетила делегация Минпромторга России

Иннополис посетила делегация Минпромторга России. В частности, делегация Министерства промышленности и торговли России во главе с директором Департамента региональной промышленной политики Иваном Куликовым встретилась с заместителем премьер-министра Татарстана Романом Шайхутдиновым. На встрече были подняты вопросы сотрудничества, которые были связаны с развитием производственного сектора инновационного центра «Иннополис».

Делегации минпромторга России представили возможности Иннополиса и его университета. Также было продемонстрировано высокотехнологичное производство, которое развивают на территории особой экономической зоны. Также был показан индустриальный парк «Лаишево», в котором ведется работа по созданию кластера микроэлектроники.

Затем гости республики посетили завод ICL по монтажу материнских плат. На первоначальном этапе там будет изготавливаться 300 тысяч материнских плат, в дальнейшем это количество будет увеличено до 1 млн. Также в «ИнноПарке» гости ознакомились с научно-исследовательской деятельностью, которую в технопарке ведет Университет Иннополис.

Напомним, Иннополис в качестве преподавателя пригласил в свой университет члена-корреспондента РАН и популяризатора математики Алексея Савватеева. Он будет вести курс «Экономические механизмы».

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Разиль Самигуллин