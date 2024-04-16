В Казани за 15 апреля 2024 года произошло три ДТП с наездом на пешеходов

По сообщению Госавтоинспекции по Казани, 15 апреля 2024 года в Казани произошло 194 дорожно-транспортных происшествия, из них 6 с пострадавшими.

Основные причины происшествий:

2 наезда на пешехода — водители не уступили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе;

1 наезд на велосипедиста — водитель не уступил дорогу при повороте налево;

1 наезд на пешехода — водитель не уступил при повороте налево;

2 столкновения — произошли при выезде с прилегающей территории.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники полиции задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 водителей без права управления транспортным средством. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 2 гражданина.

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Артем Гафаров