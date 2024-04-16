В Татарстане на 31% снизилось предложение на рынке вторичной недвижимости

Фото: Максим Платонов

В марте 2024 года объем предложения вторичных квартир в Татарстане сократился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее, в марте 2023-го, на платформе было доступно 34 тысячи объектов, а сейчас — только 23,5 тысячи. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».

Эксперты связывают это со снижением спроса на вторичную недвижимость на 37,2%, ростом средней стоимости таких квартир на 22,2% и увеличением ипотечных ставок на вторичном рынке за последние полгода.

— На фоне сокращения предложения на вторичном рынке в Татарстане растет количество новых квартир. За год оно увеличилось на 11,8% — с 18,8 тысячи до 21 тысячи объектов. Это свидетельствует о развитии рынка новостроек в регионе, — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

— В то же время количество предложений долгосрочной аренды в Татарстане снизилось на 14,4%. Это может быть связано с переходом части потенциальных покупателей на рынок аренды, из-за чего предложение постепенно вымывается, — подытожил он.

Напомним, что в Татарстане на 82% вырос объем предложений по продаже гостиниц — гостиничный бизнес в Казани продолжает демонстрировать рост, что связано с увеличением туристического потока.

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Олег Исаков