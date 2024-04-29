Председателю СК России представят доклад о ДТП в Татарстане, где погибли трое несовершеннолетних

По факту дорожно-транспортного происшествия в Республике Татарстан, в результате которого погибли несовершеннолетние, расследование было начато следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Установлено, что водитель автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на группу подростков, двигавшихся по обочине между селами Верхний и Подгорный Такермен.

В результате этого инцидента трагически погибли трое несовершеннолетних в возрасте 12, 13 и 17 лет. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России в Республике Татарстан Владимиру Липскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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Рената Валеева