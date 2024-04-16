В Татарстане стоимость покупки и аренды коммерческой недвижимости выросла на 19%

Фото: Сафина Аделия

В I квартале 2024 года средняя стоимость покупки коммерческой недвижимости в Татарстане составила 15,5 млн рублей, что на 19% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, увеличилась средняя арендная ставка: она составила 90 тысяч рублей — это на 28% больше, чем годом ранее. Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-служба «Авито Недвижимости».

Самыми дешевыми в категории «Продажи» стали офисы — 8,5 млн рублей. Динамика предложений ни них снизилась на 10%, также на 5% упал спрос, а ценовая динамика понизилась на 12%.

Самой дорогой категорией в продажах стали объекты производства при стоимости в 54,5 млн рублей за объект. По динамике цен они также оказались в плюсе — на 173%, однако спрос и предложение на них упали на 7% и 12% соответственно.

Напомним, что объем предложений по продаже гостиниц вырос на 82% — это рекордный прирост среди всех категорий продаж объектов коммерческой недвижимости. Помимо этого на 98% поднялся спрос на гостиничную недвижимость.

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Олег Исаков