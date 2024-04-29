В Казани за сутки произошло 111 ДТП
За прошедшее воскресенье, 28 апреля, зафиксировано 111 случаев дорожно-транспортных происшествий в городе Казани, включая одно с пострадавшим (наезд на пешехода на дворовой территории).
Полицией были задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и семь водителей без права управления транспортным средством. Кроме того, четыре гражданина были доставлены в отдел полиции под подозрением в совершении преступлений.
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