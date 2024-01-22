Итоги дня: Татарстан выкапывают из сугробов, потоп на Амирхана, 700 млрд на стройки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 22 января:
- За 5 дней в Казани выпало 49 мм осадков (или 106% от месячной нормы). Местами величина снежного покрова выросла до метра. С 17 по 22 января с улиц вывезли 157,2 тысячи тонн снега. Уборкой дворовых территорий занимаются 2,3 тысячи дворников и до 162 единиц спецтехники. За время действия плана «Буран» в систему «Открытая Казань» поступило 2 858 жалоб на уборку дворов.
- Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в одночасье привести всю территорию в порядок после бурана невозможно. По словам замруководителя исполкома города Игоря Куляжева, на полную ликвидацию последствий снегопада в Казани нужно около двух недель. Последствия снегопада на дорогах Казани ощущаются до сих пор: утром пробки достигли 9 баллов, вечером — всех 10. Дорожные службы успешно завершили расчистку основных трасс, однако движение все еще ограничено на трассе М-12 «Восток».
- В казанских магазинах у дома даже возник недостаток продовольственных товаров. Однако власти заверили, что в настоящее время ситуация стабилизируется, и скоро на полках магазинов появятся все необходимые товары.
- После снегопадов в Татарстане ожидается значительное похолодание. Ночью и утром 23 января температура составит от -19 до -24 градусов, при прояснениях до -28 градусов, а днем — от -11 до -16 градусов.
- За пять дней мощных снегопадов в столице Татарстана зафиксировали восемь существенных земляных течей в сетях водоснабжения. Одна из них произошла сегодня в Казани. Из-за аварии на водопроводной сети на ул. Амирхана, 15 практически полностью затопило проезжую часть. Восстановить водоснабжение планируют к 07:00 23 января.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Они обсудили вопросы сотрудничества между субъектами. Эмир заверил, что направит на KazanForum делегацию от Катара, а также принял приглашение на участие в первых в мире масштабных соревнованиях в фиджитал-формате «Игры будущего».
- Также раис Татарстана встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым. В ходе встречи Хасиков обратил внимание, что, благодаря примеру Татарстана, количество предпринимателей в Калмыкии увеличилось в два раза. Рустам Минниханов провел встречу и с главой Марий Эл Юрием Зайцевым. Было принято решение подписать соглашение о сотрудничестве между двумя республиками. Предполагается, что документ будет подписан на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана.
- Рустам Минниханов, выступая на итоговой коллегии республиканского Минстроя, поручил взять под «пристальное внимание» вопросы эффективного освоения казенных средств в строительном комплексе. Глав районов вокруг Казани раис Татарстана призвал придерживаться новой схемы, согласно которой у них забрали право разрабатывать генпланы своих территорий.
- По итогам 2023 года в Татарстане было построено и отремонтировано 4 143 объекта. Доля строительного комплекса в ВРП республики составила 7%. Объем строительных работ в Татарстане по итогам года дошел до 700 млрд рублей. Объем жилищно-коммунальных услуг, которые были оказаны в 2023 году, составил 59,5 млрд рублей.
- Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение по делу заместителя руководителя Государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГИСУ РТ) Ильнара Султанова. Он обвиняется в получении крупной взятки.
- Власти Казани планируют утвердить проекты планировки двух микрорайонов — «Яблоневые сады» и «Вертелевка». Площадь обеих зон составит 635,35 га. В них могут жить свыше 50 тысяч человек.
- Чуть больше, чем за два года, в Казани закупили свыше 500 блокираторов, которые используются на платных парковках. За это время количество нарушений на муниципальных стоянках значительно снизилось. За 2023 год сумма от оплаты муниципальных парковок и штрафов составила более 400 млн рублей.
- Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина доставил в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на выборах. Всего привезли 95 коробок с подписными листами.
- Возгорание в терминале «Новатэк» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, которое началось еще 21 января, полностью ликвидировали только к вечеру понедельника. Во всех районах области на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов направил слова соболезнования главе ДНР Денису Пушилину в связи с обстрелом рынка в Донецке. По последним данным, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения.
Ключевые события 698-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, при поддержке огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области.
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка и Золотая Балка Херсонской области.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
- Кроме того, уничтожены: 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое Донецкой Народной Республики, Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области и Токаревка Харьковской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБюджет
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