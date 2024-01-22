Из-за коммунальной аварии в Казани «поплыла» улица Амирхана, движение ограничили

В Казани произошла коммунальная авария на водопроводной сети по ул. Амирхана, 15. В результате прорыва практически полностью затопило проезжую часть. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Из-за этого ограничено движение транспорта на участке ул. Амирхана от ул. Четаева до Чистопольской (по направлению в сторону моста Миллениум).

Пользователи в социальных сетях публиковали видео, на которых запечатлено, как вода била «фонтаном» из-под земли. На месте уже работают 3 бригады аварийной службы, последствия прорыва пытаются устранить.

Без воды остались жители 5 многоквартирных домов: по ул. Чистопольская д. 61А, 61Б и по ул. Амирхана д. 11, 13, 15.



В Госавтоинспекции Татарстана призвали водителей объезжать участок дороги, залитый водой, по другим прилегающим улицам.

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Илина Хакимова