За пять дней снегопада в Казани произошло восемь аварий на водопроводных сетях

За пять дней снегопада в Казани было зафиксировано восемь существенных земляных течей на сетях водоснабжения. Пять из них ликвидированы, три в работе.



Как сообщил на оперштабе по уборке снега заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, течи возникли на ул. Яруллина, Декабристов, пр. Амирхана. Также авария случилась в пос. Северный, где произошел излив на проезжую часть, что осложнило движение по дорогам.



Кроме того, за этот период на объектах «Казэнерго» произошло семь отключений отопления, четыре их них — из-за отключения теплоснабжения. Все эти инциденты были решены своевременно.

— Шесть отключений произошло на сетях «Казанских электрических сетей», это связано с порывистым ветром и обильными снегопадами. Также задачи решались оперативно, и большого влияния на качество жизни горожан [отключение тепла] не оказало, — рассказал Гиниятуллин.

«Казанские тепловые сети» работали исправно.

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Галия Гарифуллина