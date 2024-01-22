Рустам Минниханов выразил соболезнования Денису Пушилину в связи с обстрелом Донецка

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил слова соболезнования главе ДНР Денису Пушилину в связи с обстрелом рынка в Донецке.

— С глубокой скорбью в Татарстане восприняли известие о трагедии в Донецке. Гибель мирного населения в результате удара ВСУ болью отозвалась в наших сердцах. От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это огромное горе. Просим передать слова поддержки родственникам и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказано в телеграмме.

ВСУ обстреляли рынок в Кировском районе Донецка вчера утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. Погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в городе.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».