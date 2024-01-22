С 17 января казанцы подали более 2,8 тысяч жалоб на уборку дворовых территорий

За время действия плана «Буран» в систему «Открытая Казань» поступило 2858 жалоб на уборку дворовых территорий. Об этом рассказал на оперштабе по уборке снега заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Пик заявок пришелся на субботу, 20 января — их число достигло 890. Для сравнения, 15 января казанцы подали только 40 жалоб. Увеличение произошло в 22 раза.

Кроме того, с 17 января от казанцев поступило 70 жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов. Максимума их число достигло в воскресенье, 21 января — горожане оставили 38 заявок, тогда как 15 января их число составляло всего пять.



— Это работа продолжается на сегодняшний день по всем заявкам, поступившим с начала снежного бурана. Их выполнено около 40%. Эту работу мы ставим в числе приоритетных, она будет завершена, — заявил Гиниятуллин.



Своевременному вывозу мусора мешало осложнение или даже отсутствие доступа к контейнерным площадкам. Площадки были запаркованы машинами. Также возникла проблемы некачественной уборки снега.

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Галия Гарифуллина