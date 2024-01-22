На полную ликвидацию последствий снегопада в Казани нужно около двух недель

На полную ликвидацию последствий снегопада в Казани нужно около двух недель. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев в рамках оперативного штаба по уборке снега.

За пять дней в городе выпало 49 мм осадков, что составляет 106% от месячной нормы. Местами величина снежного покрова выросла до метра — это рекордный показатель за последние 14 лет.

Куляжев отметил, что с 17 по 22 января с улиц Казани вывезли 157,2 тысячи тонн снега. Из них на ССП вывезли 65,2 тысячи тонн. Среднесуточный выход техники с 17 по 22 января составил 1 115 единиц. Больше всего техники было задействовано с 21 по 22 января — 1 140 единиц.

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Галия Гарифуллина